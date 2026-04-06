ADY: "Dərnəgül" dayanacağında tikinti işləri başa çatmaq üzrədir
İnfrastruktur
- 06 aprel, 2026
- 16:00
Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttinin üzərində yerləşəcək "Dərnəgül" dayanacağında tikinti işləri başa çatmaq üzrədir.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən (ADY) bildirilib.
Qurum xatırladıb ki, "Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"ndan irəli gələn məsələlərin icrası üçün müvafiq iş görülür, sərnişindaşıma xidmətini daha da təkmilləşdirmək üçün "Dərnəgül" dayanacağında tikinti işləri sürətlə davam etdirilir.
