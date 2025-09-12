АЖД увеличивает число рейсов по Абшеронскому кольцевому маршруту
АЖД увеличивает число рейсов по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту с 15 сентября.
Как передает Report, об этом сообщил руководитель департамента пассажирских перевозок "Азербайджанских железных дорог" Азер Фараджов.
По его словам, с 15 сентября пассажиры смогут воспользоваться обновленным и расширенным расписанием движения поездов.
Так, количество ежедневных рейсов по Абшеронскому кольцевому маршруту в рабочие дни увеличится с 92 до 104, по линиям Баку–Хырдалан и Хырдалан–Баку – с 36 до 40, а по маршруту Баку–Пиршагы–Сумгайыт–Баку - с 56 до 64.
Количество рейсов по линиям Баку–Хырдалан и Хырдалан–Баку в нерабочие дни увеличится с 16 до 22, а по линии Баку–Пиршагы–Сумгайыт–Баку будет выполняться 34 рейса.
Фараджов отметил, что в результате этих изменений ожидается 10%-ный рост пассажирских перевозок.