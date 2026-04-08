АЖД увеличили в 2025 году выплаты по налогу на прибыль
Инфраструктура
- 08 апреля, 2026
- 14:28
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в прошлом году выплатило 32,4 млн манатов налога на прибыль.
Об этом сообщает Repor" со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Согласно информации, это на 3,5 млн манатов, или на 8,4%, больше по сравнению с предыдущим годом.
Напомним, что АЖД были созданы распоряжением президента страны от 20 июля 2009 года. Решением Кабинета министров от 15 февраля 2010 года были утверждены устав и структура организации. Ее уставный капитал составляет 1 млрд 996,078 млн манатов. Акционерное общество на 100% принадлежит государству.
