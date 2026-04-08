Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Инфраструктура
    • 08 апреля, 2026
    • 14:28
    АЖД увеличили в 2025 году выплаты по налогу на прибыль

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в прошлом году выплатило 32,4 млн манатов налога на прибыль.

    Об этом сообщает Repor" со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно информации, это на 3,5 млн манатов, или на 8,4%, больше по сравнению с предыдущим годом.

    Напомним, что АЖД были созданы распоряжением президента страны от 20 июля 2009 года. Решением Кабинета министров от 15 февраля 2010 года были утверждены устав и структура организации. Ее уставный капитал составляет 1 млрд 996,078 млн манатов. Акционерное общество на 100% принадлежит государству.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Государственная налоговая служба Азербайджана Налог на прибыль
    "Azərbaycan Dəmir Yolları" mənfəət vergisi ödəmələrini artırıb

    Последние новости

    15:19

    Вэнс заявил о существенном прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины

    Другие страны
    15:13

    Турция направила гумпомощь Ирану в виде медикаментов

    В регионе
    15:12

    Фидан заявил Арагчи о поддержке Турцией прекращения огня

    В регионе
    15:08

    Кошербаев: Казахстан нацелен на укрепление союзничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:07

    Эрдоган приветствовал достигнутое между США и Ираном перемирие

    В регионе
    14:57

    Гашиму Магомедову и Хасрату Джафарову вручат новые медали Париж-2024

    Индивидуальные
    14:53

    Захарова: Посла Японии вызвали в МИД РФ в связи с соглашением Токио с Киевом по БПЛА

    В регионе
    14:50

    Минфин Азербайджана: Контракт на поставку газа в Сербию продлен до 2027 года

    Энергетика
    14:48

    Азербайджан существенно увеличил закупки пшеницы из России

    АПК
    Лента новостей