    "Azərbaycan Dəmir Yolları" mənfəət vergisi ödəmələrini artırıb

    İnfrastruktur
    • 08 aprel, 2026
    • 14:05
    Azərbaycan Dəmir Yolları mənfəət vergisi ödəmələrini artırıb

    Ötən il "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 32,4 milyon manat mənfəət vergisi ödəyib.

    Bu barədə "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, əvvəlki illə müqayisədə 3,5 milyon manat və yaxud 8,4 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ADY ölkə Prezidentinin 20 iyul 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Nazirlər Kabinetinin 15 fevral 2010-cu il tarixli qərarı ilə qurumun nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyard 996,078 milyon manatdır. Səhmdar cəmiyyəti 100 % dövlətə məxsusdur.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Mənfəət vergisi
    АЖД увеличили в 2025 году выплаты по налогу на прибыль

