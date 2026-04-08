"Azərbaycan Dəmir Yolları" mənfəət vergisi ödəmələrini artırıb
İnfrastruktur
- 08 aprel, 2026
- 14:05
Ötən il "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 32,4 milyon manat mənfəət vergisi ödəyib.
Bu barədə "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, əvvəlki illə müqayisədə 3,5 milyon manat və yaxud 8,4 % çoxdur.
Xatırladaq ki, ADY ölkə Prezidentinin 20 iyul 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Nazirlər Kabinetinin 15 fevral 2010-cu il tarixli qərarı ilə qurumun nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyard 996,078 milyon manatdır. Səhmdar cəmiyyəti 100 % dövlətə məxsusdur.
15:22
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibDaxili siyasət
15:19
İlham Əliyev atəşkəslə bağlı Məsud Pezeşkianı təbrik edibXarici siyasət
15:16
Koşerbayev: Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətləri əhəmiyyətli potensiala malikdirXarici siyasət
15:13
Foto
Azərbaycan Serbiya ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edibEnergetika
15:11
"Böyük İpək Yolu" turnirinin çempionlarının hədəfi nüfuzlu yarışlarda da uğur qazanmaqdırFərdi
15:06
Azərbaycanda I rübdə 235 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürübİnfrastruktur
15:03
Dini konfessiyalar ABŞ-nin Azərbaycandakı dini vəziyyətlə bağlı qiymətləndirməsini pisləyibDin
15:02
Sabunçuda evdən 9 min manat oğurlanıbHadisə
14:59