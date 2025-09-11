Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    

    АЖД: Расписание поездов по Абшеронскому кольцу обновится к началу учебного года

    Инфраструктура
    • 11 сентября, 2025
    • 12:04
    Капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры в районе "моста Багирова" на участке Баку-Кешля планируется завершить до 15 сентября текущего года.

    Об этом сообщили Report в "Азербайджанских железных дорогах".

    Согласно предоставленной информации, после завершения работ будет обновлено расписание движения поездов по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту.

    Стоит отметить, что капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры в районе, известном как "мост Багирова", начался 6 августа этого года. В результате были внесены некоторые изменения в график движения поездов, курсирующих по Абшеронскому кольцевому и межрайонным направлениям.

    Abşeron dəmiryol marşrutu üzrə hərəkət cədvəli tədris ilinədək yenilənəcək

