    Abşeron dəmiryol marşrutu üzrə hərəkət cədvəli tədris ilinədək yenilənəcək

    İnfrastruktur
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:56
    Abşeron dəmiryol marşrutu üzrə hərəkət cədvəli tədris ilinədək yenilənəcək

    Bakı-Keşlə dəmiryol sahəsində, "Bağırov körpüsü" kimi tanınan ərazidəki dəmiryol infrastrukturunda əsaslı təmir işlərininin sentyabrın 15-nə qədər başa çatdırılması planlaşdırılır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib.

    Məlumata əsasən, bununla Abşeron dairəvi dəmiryol marşrutu üzrə qatarların hərəkət cədvəli yenilənəcək.

    Qeyd edək ki, "Bağırov körpüsü" kimi tanınan ərazidəki dəmiryol infrastrukturunda əsaslı təmir işlərinə bu il avqustun 6-da başlanılıb. Nəticədə Abşeron dairəvi və rayonlararası istiqamətlərdə hərəkət edən qatarların qrafikində bəzi dəyişikliklər olunub.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Abşeron dəmiryol marşrutu qatar sərnişindaşıma
