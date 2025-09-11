Abşeron dəmiryol marşrutu üzrə hərəkət cədvəli tədris ilinədək yenilənəcək
İnfrastruktur
- 11 sentyabr, 2025
- 11:56
Bakı-Keşlə dəmiryol sahəsində, "Bağırov körpüsü" kimi tanınan ərazidəki dəmiryol infrastrukturunda əsaslı təmir işlərininin sentyabrın 15-nə qədər başa çatdırılması planlaşdırılır.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib.
Məlumata əsasən, bununla Abşeron dairəvi dəmiryol marşrutu üzrə qatarların hərəkət cədvəli yenilənəcək.
Qeyd edək ki, "Bağırov körpüsü" kimi tanınan ərazidəki dəmiryol infrastrukturunda əsaslı təmir işlərinə bu il avqustun 6-da başlanılıb. Nəticədə Abşeron dairəvi və rayonlararası istiqamətlərdə hərəkət edən qatarların qrafikində bəzi dəyişikliklər olunub.
