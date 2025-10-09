АЖД приняли около 300 блок-поездов за 9 месяцев
Инфраструктура
- 09 октября, 2025
- 12:03
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-сентябре этого года приняло 296 блок-поездов, в том числе 113 транзитных поездов.
Как сообщили Report в АЖД, это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период блок-поездами перевезено 103 134 TEU контейнерных грузов, что примерно на 20% больше, чем год назад.
Последние новости
13:00
Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 годуПромышленность
12:50
Закир Гасанов выразил соболезнования ПакистануВнешняя политика
12:48
Пашинян примет участие в саммите СНГ в ТаджикистанеВ регионе
12:48
ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денегФинансы
12:45
Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словамиВнутренняя политика
12:43
Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАСФинансы
12:42
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозыЭкология
12:41
Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объемеБизнес
12:39