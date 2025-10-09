АЖД приняли около 300 блок-поездов за 9 месяцев

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-сентябре этого года приняло 296 блок-поездов, в том числе 113 транзитных поездов.

Как сообщили Report в АЖД, это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период блок-поездами перевезено 103 134 TEU контейнерных грузов, что примерно на 20% больше, чем год назад.