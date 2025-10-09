Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    АЖД приняли около 300 блок-поездов за 9 месяцев

    Инфраструктура
    • 09 октября, 2025
    • 12:03
    АЖД приняли около 300 блок-поездов за 9 месяцев

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-сентябре этого года приняло 296 блок-поездов, в том числе 113 транзитных поездов.

    Как сообщили Report в АЖД, это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За отчетный период блок-поездами перевезено 103 134 TEU контейнерных грузов, что примерно на 20% больше, чем год назад.

    АЖД блок-поезда
    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 9 ayda 300-ə yaxın blok-qatar qəbul edib

    Последние новости

    13:00

    Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 году

    Промышленность
    12:50

    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    12:48

    Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане

    В регионе
    12:48

    ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денег

    Финансы
    12:45

    Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами

    Внутренняя политика
    12:43

    Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАС

    Финансы
    12:42

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    12:41

    Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объеме

    Бизнес
    12:39

    Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей