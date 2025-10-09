İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    "Azərbaycan Dəmir Yolları" 9 ayda 300-ə yaxın blok-qatar qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 09 oktyabr, 2025
    • 11:50
    Azərbaycan Dəmir Yolları 9 ayda 300-ə yaxın blok-qatar qəbul edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 296 blok-qatar, o cümlədən 113 tranzit qatar qəbul edib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, bu göstəricilər ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 39 % artım deməkdir.

    Hesabat dövründə blok-qatarlarla 103 134 TEU konteyner yük daşınıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən təxminən 20 % çoxdur.

    “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC blok-qatar
    АЖД приняли около 300 блок-поездов за 9 месяцев

