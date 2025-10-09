"Azərbaycan Dəmir Yolları" 9 ayda 300-ə yaxın blok-qatar qəbul edib
İnfrastruktur
- 09 oktyabr, 2025
- 11:50
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 296 blok-qatar, o cümlədən 113 tranzit qatar qəbul edib.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, bu göstəricilər ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 39 % artım deməkdir.
Hesabat dövründə blok-qatarlarla 103 134 TEU konteyner yük daşınıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən təxminən 20 % çoxdur.
