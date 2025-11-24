Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    24 ноября, 2025
    • 18:45
    АЖД планирует завершить строительство терминала Астара в первом квартале 2026 года

    Железнодорожные управления Азербайджана и Ирана обсудили усиление сотрудничества и развитие ключевых участков транспортного коридора "Север–Юг".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Азербайджанских железных дорог.

    Переговоры состоялись в рамках встречи в Баку председателя АЖД Ровшана Рустамова с главой Иранских железных дорог Джаббаром Али Закери.

    Стороны, наряду с вопросами двустороннего сотрудничества, обсудили развитие терминала Астара, а также расширение трехстороннего взаимодействия между Азербайджаном, Россией и Ираном. Отмечалось, что реализуемые проекты по направлению "Север–Юг" усиливают роль Азербайджана как стратегической артерии, соединяющей ключевые торговые потоки региона.

    Ровшан Рустамов подчеркнул, что реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт–Ялама, являющейся важным звеном азербайджанской части коридора "Север–Юг", будет завершена до конца текущего года.

    АЖД, по словам Рустамова, также планирует завершить строительство терминала Астара на территории Ирана в первом квартале 2026 года. На данный момент завершено около 94% проектных работ и примерно 82% строительных и монтажных операций. Терминал, который в будущем году выйдет на полную мощность, позволит увеличить объем перевозок по международному коридору "Север–Юг" и обеспечит более оперативное проведение логистических операций.

