İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ADY-nin sədri: "Astara Terminalının tikintisi gələn ilin I rübündə tamamlanacaq"

    İnfrastruktur
    • 24 noyabr, 2025
    • 17:57
    ADY-nin sədri: Astara Terminalının tikintisi gələn ilin I rübündə tamamlanacaq

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) İran ərazisində yerləşən Astara Terminalının tikintisini 2026-cı ilin birinci rübündə tamamlanmasını planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ADY-nin sədri Rövşən Rüstəmov İran Dəmir Yollarının rəhbəri Cabbar Əli Zakeri ilə keçirtdiyi görüşdə bildirib.

    Astara Terminalının layihələndirmə işlərinin 94 %-i, tikinti-quraşdırma işlərinin isə təqribən 82 %-i yekunlaşıb. Gələn il tam gücü ilə işə düşəcək terminal Şimal-Cənub nəqliyyat bağlantısı üzrə yük həcminin artırılmasını və əməliyyatların operativ şəkildə həyata keçirilməsini təmin edəcək.

    Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi, o cümlədən Azərbaycan, Rusiya və İran arasında üçtərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi müzakirə edilib.

    Qeyd olunub ki, Şimal-Cənub dəhlizi üzrə görülən işlər bu strateji marşrutun mühüm halqalarından olan Azərbaycanın ticarət axınlarını birləşdirən strateji arteriya kimi mövqeyini gücləndirir.

    ADY sədri bildirib ki, Şimal-Cənub dəhlizinin Azərbaycandan keçən hissəsinin mühüm seqmenti olan Sumqayıt–Yalama dəmir yolu xəttinin yenidən qurulması ilin sonunadək başa çatdırılacaq.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC İran Dəmir Yolları Cabbar Əli Zakeri Rövşən Rüstəmov Astara Terminalı Şimal-Cənub dəhlizi Sumqayıt-Yalama dəmir yolu
    Foto
    АЖД планирует завершить строительство терминала Астара в первом квартале 2026 года
    Foto
    Azerbaijan, Iranian railways discuss strengthening cooperation

    Son xəbərlər

    19:27

    Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblar

    Digər ölkələr
    19:18
    Foto

    Kamran Əliyev Rumıniyanın Baş prokurorunu Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Xarici siyasət
    19:17

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilib

    Komanda
    19:15

    Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruneyi təbrik edib

    Xarici siyasət
    19:07

    Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldur

    Region
    19:02

    ABŞ və Çin liderləri arasında telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    18:56

    Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcək

    Region
    18:53

    Yasamalda üç nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinikanın direktoru həbs olunub - RƏSMİ

    Hadisə
    18:50

    MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü 21-22 dekabrda keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti