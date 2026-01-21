Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    АЖД: Несмотря на непогоду, поезда курсируют по расписанию

    Инфраструктура
    • 21 января, 2026
    • 11:37
    АЖД: Несмотря на непогоду, поезда курсируют по расписанию

    В связи с наблюдаемыми в стране неблагоприятными погодными условиями "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) усилили контроль на всех участках для обеспечения безопасности движения.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в АЖД.

    В ведомстве отметили, что скоростной режим поездов регулируется в соответствии с погодными условиями. В настоящее время все поезда продолжают движение по графику.

    Пассажиров просят соблюдать осторожность при передвижении по платформам и пользоваться переходами при пересечении железнодорожных путей.

    АЖД безопасность движения усиленный контроль непогода
    Фото
    ADY: Qarlı hava şəraitində bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkət edir

    Последние новости

    12:04

    В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

    Милли Меджлис
    12:02

    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    Другие страны
    11:59

    Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку

    В регионе
    11:54

    ГНФАР может вложить до $1,4 млрд в совместные проекты с Brookfield Asset Management

    Финансы
    11:47
    Фото

    Ильхам Алиев и премьер Чехии обменялись приглашениями о взаимных визитах

    Внешняя политика
    11:43
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management

    Внешняя политика
    11:40

    СМИ: Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии

    Другие страны
    11:39
    Фото

    BP представила книгу "100 самых интересных фактов об Азербайджанской Демократической Республике"

    Культура
    11:37
    Фото

    АЖД: Несмотря на непогоду, поезда курсируют по расписанию

    Инфраструктура
    Лента новостей