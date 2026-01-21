АЖД: Несмотря на непогоду, поезда курсируют по расписанию

В связи с наблюдаемыми в стране неблагоприятными погодными условиями "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) усилили контроль на всех участках для обеспечения безопасности движения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в АЖД.

В ведомстве отметили, что скоростной режим поездов регулируется в соответствии с погодными условиями. В настоящее время все поезда продолжают движение по графику.

Пассажиров просят соблюдать осторожность при передвижении по платформам и пользоваться переходами при пересечении железнодорожных путей.