    ADY: Qarlı hava şəraitində bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkət edir

    İnfrastruktur
    • 21 yanvar, 2026
    • 11:10
    ADY: Qarlı hava şəraitində bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkət edir

    Azərbaycanda müşahidə olunan qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq, hərəkətin təhlükəsizliyi və sərnişinlərin mənzil başına təhlükəsiz çatdırılması məqsədilə bütün sahələrə nəzarət təmin edilir.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bildirib.

    Məlumata görə, sərnişinlərin rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün vağzal, stansiya və dayanacaqlarda təmizlik işləri görülür, xüsusi cığırlar salınıb.

    Qatarların sürət həddi hava şəraitinə uyğun tənzimlənir. Hazırda bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkətini davam etdirir.

    Sərnişinlərdən platformalarda hərəkət edərkən ehtiyatlı olmaları, dəmiryol xətlərini keçərkən müvafiq keçidlərdən istifadə etmələri xahiş olunur.

    Azərbaycan dəmir yolları hava şaxta

