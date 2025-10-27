Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    АЖД: Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2025
    • 16:06
    АЖД: Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с целью удовлетворения растущего пассажирского спроса назначило дополнительные рейсы по маршрутам Баку-Агстафа 1 ноября и Агстафа-Баку 2 ноября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

    Согласно информации, ежедневно также будут организованы поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.

    Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.

    Лента новостей