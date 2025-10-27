İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:14
    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə noyabrın 1-də Bakı-Ağstafa, noyabrın 2-də isə Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edib.

    Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, eyni zamanda, eyni zamanda, sərnişinlər bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər edə bilərlər.

    Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.

    АЖД: Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку

