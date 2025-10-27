Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub
İnfrastruktur
- 27 oktyabr, 2025
- 15:14
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə noyabrın 1-də Bakı-Ağstafa, noyabrın 2-də isə Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edib.
Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, eyni zamanda, eyni zamanda, sərnişinlər bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər edə bilərlər.
Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.
