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АЖД: Количество рейсов по маршруту Сумгайыт-Пиршаги сокращается

АЖД: Количество рейсов по маршруту Сумгайыт-Пиршаги сокращается В связи с запланированными ремонтными работами на участке Сумгайыт-Пиршаги Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будет сокращено количество рейсов поездов в непиковые часы.
Инфраструктура
3 апреля 2024 г. 13:17
АЖД: Количество рейсов по маршруту Сумгайыт-Пиршаги сокращается

В связи с запланированными ремонтными работами на участке Сумгайыт-Пиршаги Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будет сокращено количество рейсов поездов в непиковые часы.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечено, что с 6 апреля по будням отменяется 6 рейсов по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку, вместо них назначаются дополнительно 2 рейса, по выходным отменяется 6 рейсов и назначаются дополнительно 4 новых рейса.

Отметим, что график движения поездов по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку, а также по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку в пиковые часы не изменится.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADY: Sumqayıt–Pirşağı istiqamətində qatar reyslərinin sayı azaldılır

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