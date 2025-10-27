ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и китайский порт Сиань подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере международных грузоперевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, документ подписали заместитель председателя ведомства Ариф Агаев и генеральный директор Xi'an International Port Group Юань Сяоцзюнь.

Стороны договорились о совместных мерах по расширению транспортных связей по Среднему коридору, повышению эффективности перевозок и цифровизации логистических процессов. Также планируется сотрудничество в области модернизации железнодорожной и портовой инфраструктуры, включая оптимизацию грузоперевозок через Каспий и расширение функциональности маршрута Баку–Тбилиси–Карс.

В АЖД отметили ключевое значение сотрудничества с Сианьским портом, как важным логистическим центром на маршруте Восток–Запад.