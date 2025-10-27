Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    АЖД и китайский порт Сиань подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2025
    • 18:06
    АЖД и китайский порт Сиань подписали Меморандум о взаимопонимании

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и китайский порт Сиань подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере международных грузоперевозок.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, документ подписали заместитель председателя ведомства Ариф Агаев и генеральный директор Xi'an International Port Group Юань Сяоцзюнь.

    Стороны договорились о совместных мерах по расширению транспортных связей по Среднему коридору, повышению эффективности перевозок и цифровизации логистических процессов. Также планируется сотрудничество в области модернизации железнодорожной и портовой инфраструктуры, включая оптимизацию грузоперевозок через Каспий и расширение функциональности маршрута Баку–Тбилиси–Карс.

    В АЖД отметили ключевое значение сотрудничества с Сианьским портом, как важным логистическим центром на маршруте Восток–Запад.

    ADY Çinin Sian Limanı ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
    Azerbaijan Railways, China's Xi'an Port sign MoU to boost Middle Corridor cooperation

    

    

