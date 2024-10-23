АЖД: Азербайджан и Иран планируют построить железную дорогу Агбенд - Салам Мелик

14:35

Проектные документы по реконструкции железных дорог в Нахчыванской Автономной Республике находятся на стадии подготовки.

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

Он отметил, что строительство железной дороги по направлению Горадиз-Агбенд в настоящее время ведется ускоренными темпами: "Основной целью нашего недавнего визита в Иран являлось обсуждение проекта строительства железнодорожной линии Агбенд (Азербайджан) -Салам Мелик (Иран). Можно сказать, что наиболее подходящий и оптимальный маршрут уже согласован, и ведутся последние переговоры по тому, где будут расположены, в том числе мосты".