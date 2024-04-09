О нас

"Азерсу" в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

"Азерсу" в праздничные дни будет работать в усиленном режиме В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан ОАО "Азерсу" будет работать в усиленном режиме.
Инфраструктура
9 апреля 2024 г. 15:49
Азерсу в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан ОАО "Азерсу" будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В праздничные и нерабочие дни будут приняты все организационные и технические меры для обеспечения стабильности в обеспечении населения питьевой водой, аварийные службы будут работать бесперебойно.

Любые плановые ремонтно-восстановительные, монтажные и профилактические работы на гидротехнических сооружениях, складах и магистральных линиях в праздничные дни проводиться не будут.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Azərsu” bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Другие новости из категории

Национальная Академия Авиации совместно с Университетом Каппадокии будет готовить специалистов для AZAL  
Национальная Академия Авиации совместно с Университетом Каппадокии будет готовить специалистов для AZAL  
9 апреля 2024 г. 12:08
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд: Около 54 тыс. семей улучшили свои жилищные условия
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд: Около 54 тыс. семей улучшили свои жилищные условия
9 апреля 2024 г. 12:05
Начато строительство автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукёрпю-Кяльбаджар
ФотоНачато строительство автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукёрпю-Кяльбаджар
9 апреля 2024 г. 09:51
На некоторых улицах Баку наблюдаются заторы
На некоторых улицах Баку наблюдаются заторы
9 апреля 2024 г. 08:40
В Баку фура, застрявшая на дороге по техническим причинам, вызвала затор
В Баку фура, застрявшая на дороге по техническим причинам, вызвала затор
9 апреля 2024 г. 00:35
Азеристиликтеджхизат и АБР обсудили перспективы сотрудничества
Фото"Азеристиликтеджхизат" и АБР обсудили перспективы сотрудничества
8 апреля 2024 г. 19:22
На автотрассе Зых-Аэропорт ведутся ремонтно-восстановительные работы
ФотоНа автотрассе Зых-Аэропорт ведутся ремонтно-восстановительные работы
8 апреля 2024 г. 15:55
В информационной системе AYNA создана подсистема E-taksi
В информационной системе AYNA создана подсистема E-taksi
8 апреля 2024 г. 15:23
В дни праздника Рамазан автовокзалы перейдут на усиленный режим работы
В дни праздника Рамазан автовокзалы перейдут на усиленный режим работы
8 апреля 2024 г. 14:47
В марте в Азербайджане по железной дороге совершено более 600 тысяч поездок
В марте в Азербайджане по железной дороге совершено более 600 тысяч поездок
8 апреля 2024 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi