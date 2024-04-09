"Азерсу" в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан ОАО "Азерсу" будет работать в усиленном режиме.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.
В праздничные и нерабочие дни будут приняты все организационные и технические меры для обеспечения стабильности в обеспечении населения питьевой водой, аварийные службы будут работать бесперебойно.
Любые плановые ремонтно-восстановительные, монтажные и профилактические работы на гидротехнических сооружениях, складах и магистральных линиях в праздничные дни проводиться не будут.