"Азерсу" в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан ОАО "Азерсу" будет работать в усиленном режиме.

В нерабочие дни в связи с праздником Рамазан ОАО "Азерсу" будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

В праздничные и нерабочие дни будут приняты все организационные и технические меры для обеспечения стабильности в обеспечении населения питьевой водой, аварийные службы будут работать бесперебойно.

Любые плановые ремонтно-восстановительные, монтажные и профилактические работы на гидротехнических сооружениях, складах и магистральных линиях в праздничные дни проводиться не будут.