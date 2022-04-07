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"Азерсу" может подписать меморандум о взаимопонимании с национальной водной компанией Израиля

"Азерсу" может подписать меморандум о взаимопонимании с национальной водной компанией Израиля В ОАО "Азерсу" состоялась встреча с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией национальной водной компании Израиля - Mekorot.
Инфраструктура
7 апреля 2022 г. 17:21
Азерсу может подписать меморандум о взаимопонимании с национальной водной компанией Израиля

В ОАО "Азерсу" состоялась встреча с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией национальной водной компании Израиля - Mekorot.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Заместитель председателя структуры Этибар Мамедов проинформировал о реализуемых в нашей стране проектах в области питьевого водоснабжения и водоотведения, отметил тесное сотрудничество с международными финансовыми организациями и компаниями.

Напомнив, что израильские компании имеют большой опыт применения инновационных технологий в водном секторе, Э.Мамедов отметил, что за прошедший период специалисты "Азерсу" участвовали в выставках и конференциях, организованных в этой стране, сотрудничали с различными компаниями в области водных технологий.

Заместитель председателя Совета директоров Mekorot Ицхак Ааронович отметил, что возглавляемая им компания имеет большой опыт в области эффективного управления водными ресурсами.

На встрече были сделаны презентации и проведены обсуждения по использованию интеллектуальных технологий в области питьевой воды, опреснения морской воды, управления водными потерями и другим вопросам. Стороны выразили надежду на скорейшее подписание меморандума о взаимопонимании.

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Версия на английском языке ФотоAzersu may sign memo of mutual understanding with Israel's water operator
Версия на азербайджанском языке Фото“Azərsu” İsrailin Milli Su Qurumu ilə Anlaşma Memorandumu imzalaya bilər

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