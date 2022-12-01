"Азеркосмос": В этом году вода из Каспия не проникала в русло Куры

"Азеркосмос": В этом году вода из Каспия не проникала в русло Куры

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") в этом году не наблюдало проникновения воды Каспийского моря в русло реки Кура.

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Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") в этом году не наблюдало проникновения воды Каспийского моря в русло реки Кура. Как сообщает Report, об этом представитель рабочей группы Исмет Бахышов сказал на мероприятии, посвященном завершению реализации "Государственной программы по развитию услуг дистанционного наблюдения за поверхностью Земли посредством спутника на 2019-2022 годы". "В течение 4 лет реализации программы во время мониторинга мы регулярно наблюдали смешивание морской и речной воды. Если несколько лет назад вода Каспийского моря доходила до части реки Кура на территории села Юхары Гараманлы Нефтчалинского района, в прошлом году она достигла села Арабгардашбейли Сальянского района. Однако в этом году мы не сталкивались с попаданием морской воды в русло реки", - отметил он. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook