​"Азерйолсервис" еще на одной улице проводит ремонтные работы

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта с целью улучшения движения автотранспорта в столице, на некоторых улицах Баку проводит ремонтно-строительные работы.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис", подобные работы в настоящее время проводятся на территории Ясамальского района по улице Музаффара Гасанова. Пока ремонтные работы, которые находятся на стадии завершения, проводятся на отрезке дороги, начиная с пересечения улиц М.Гасанова и Шарифзаде до пересечения с улицей Дадаша Буньядзаде. Здесь осуществляется замена асфальтного покрытия, после чего будут проведены разметочные работы.

Аналогичные работы будут проведены и на остальной части улицы, вплоть до территории "Шамахинки". Здесь будут проведены также работы по расширению дорожной полосы.