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    ​"Азерйолсервис" еще на одной улице проводит ремонтные работы

    Ремонтно-строительные работы проводятся на территории Ясамальского района по улице Музаффара Гасанова

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта с целью улучшения движения автотранспорта в столице, на некоторых улицах Баку проводит ремонтно-строительные работы.

    Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис", подобные работы в настоящее время проводятся на территории Ясамальского района по улице Музаффара Гасанова. Пока ремонтные работы, которые находятся на стадии завершения, проводятся на отрезке дороги, начиная с пересечения улиц М.Гасанова и Шарифзаде до пересечения с улицей Дадаша Буньядзаде. Здесь осуществляется замена асфальтного покрытия, после чего будут проведены разметочные работы.

    Аналогичные работы будут проведены и на остальной части улицы, вплоть до территории "Шамахинки". Здесь будут проведены также работы по расширению дорожной полосы. 

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