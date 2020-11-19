"Азеристиликтеджхизат" о теплоснабжении абонентов

По его словам, уже возобновлена деятельность более 85% котельных, эта цифра будет доведена до 100% к концу дня

В этом году потребители в Азербайджане получили отопление с 3-дневной задержкой. В качестве причины задержки указывалось наличие задолженности ОАО ”Азеристиликтеджхизат“ перед ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в размере 18 млн манатов.

Зампредседателя ”Азеристиликтеджхизат“ Ильхам Мирзалиев в интервью Report прокомментировал данный вопрос.

По его словам, уже возобновлена деятельность более 85% котельных, эта цифра будет доведена до 100% к концу дня.

Отметим, что отопительный сезон в горных и предгорных районах начинается 1 ноября, а в других районах, в том числе в Баку - 15 ноября. В течение осенне-зимнего сезона 2020-2021 годов с помощью 559 котельных планируется обеспечить теплом 3 870 жилых зданий, в том числе около 182 тыс. квартир, 287 школ, 159 детских садов, 162 учреждения здравоохранения и 1 950 других объектов социального и хозяйственного назначения.