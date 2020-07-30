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AzerGold провел водопроводную линию в село Шадах

AzerGold провел водопроводную линию в село Шадах ЗАО AzerGoldпредприняло очередной шаг в направлении улучшения обеспечения водой деревень, расположенных в непосредственной близости кЧовдарскому месторождению.
Инфраструктура
30 июля 2020 г. 16:39
AzerGold провел водопроводную линию в село Шадах

ЗАО AzerGold предприняло очередной шаг в направлении улучшения обеспечения водой деревень, расположенных в непосредственной близости к Човдарскому месторождению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold. 

Так, на основе обращения жителей деревни Шадах Дашкесанского района, со стороны ЗАО было организовано тщательное изучение состава образцов воды из источника, близлежащего к деревне, в соответствующей лаборатории. После подтверждения соответствия образцов воды существующим стандартам было решено проведение новой водопроводной линии и строительство родника.

Так, с целью сбора воды у источника было построено специальное хранилище вместимостью 15 м³, проведена водопроводная линия длиной в 2000 метров. Таким образом, сдача в использование нового родника внесла свой значительный вклад в решение проблем с водой в деревне.

Отметим, что данным проектом ЗАО также поддерживает одну из 17 основных Целей устойчивого развития ООН, а именно Цели по обеспечению равноправного доступа к воде, тем самым внося свой вклад в глобальную деятельность, осуществляемую в данном направлении.

Напомним, что в апреле прошедшего года с целью обеспечения жителей питьевой водой со стороны ЗАО была проложена водопроводная линия в деревню Чайкенд Дашкесанского района.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AzerGold” Daşkəsənin Şadax kəndinə yeni su xətti çəkib

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