Азербайджанская компания начинает строительство автомагистрали в Сербии

Азербайджанская строительная компания Azvirt начала строительство автомагистрали Рума-Лозница стоимостью 467,5 млн евро на севере Сербии.

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на зарубежные СМИ.

Проект предусматривает строительство 21-километровой автомобильной дороги, соединяющей Руму и Сабач, 1,3-километрового моста через реку Сава и 55-километрового участка дороги Сабач-Лозница.

В ноябре правительство Сербии подписало с Azvirt соглашение о строительстве автомагистрали Рума-Лозница.

Согласно документу, автомагистраль Рума-Сабач будет завершена через три года, а автомагистраль Сабач-Лозница будет завершена к концу 2023 года.

Напомним, что в сентябре 2018 года правительство Азербайджана предоставило Сербии кредит в 210 млн евро с целью оказания поддержки в реализации проекта.