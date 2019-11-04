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Азербайджан опередил страны СНГ по индексу эффективности железных дорог

Азербайджан опередил страны СНГ по эффективности железных дорог

Азербайджан стал первым среди стран СНГ по индексу эффективности железнодорожного транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на ADY Express, об этом говорится в отчете о глобальной конкурентоспособности, опубликованном Всемирным экономическим форумом. 

Азербайджан с показателем в 70,8 балла является лидером среди стран СНГ и занимает 11-ое место в списке среди 141 страны.

В рейтинге Россия с 64,6 баллами заняла второе место среди стран в СНГ и 17-ое в мире, Украина (52,9 балла) - третье место в СНГ и 34-ое в мире, Таджикистан (51 балл) - четвертое в СНГ и 37-ое в мире, Грузия (48,9 балла) - пятое место в СНГ и 43-ое место в мире, Армения (35,1 балла) - 6-е место в СНГ и 67-ое место в мире, Молдова (33,8 балла) - 7-ое место в СНГ и 69-ое в мире, Кыргызстан (30,1 балла) - 8-ое в СНГ и 77-ое в мире.

В рейтинг не вошли Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.

Мировым лидером в списке является Япония с 96 баллами.

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