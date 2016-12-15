Азербайджанское Каспийское морское пароходство направило корабли на место аварии

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ С момента поступления информации об обрушении в море 15 декабря примерно в 05:00 эстакады, расположенной справа и слева от нефтесборного пункта №3 нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО "Азнефть", в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (АКМП) были предприняты неотложные меры.

Об этом говорится в сообщении, поступившем в Report из пресс-службы АКМП.

Согласно информации, АКМП связалось с SOCAR и министерством по чрезвычайным ситуациям, после чего на место происшествия были мобилизованы необходимые корабли: "В целях поиска и спасения без вести пропавших людей привлечены корабли "Лянкяран", "Вадим Сеидов", "Гюльтекин Аскерова", "Аура", "Карадаг-8", "Карадаг-4", "Рамиз Гаджиев", "Avior", принадлежащие пароходству, и корабли "Вихрь-5" и "Вихрь-8" МЧС. В операциях также участвуют суда "Худафарин" альянса АКМП/Caspian Marine Services, Caspian Pride и Caspian Providerrin альянса АКМП/BUE Caspian.

Кризисная группа АКМП постоянно связывается с полномочными лицами SOCAR и МЧС и координирует работу кораблей, участвующих в спасательных операциях.

"Тяжелые погодные условия и сильный ураган усложняют проведение спасательных работ на месте аварии", - говорится в сообщении.