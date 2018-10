Азербайджанский холдинг Silk Way Group учредил новую авиакомпанию

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Холдинг Silk Way Group учредил компанию Silk Way East Airlines в целях оказания услуг по грузовым авиаперевозкам. Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, новую компанию будет возглавлять президент холдинга Санан Ахундов. Будущая стратегия Silk Way East Airlines пока неизвестна.

По информации, с падением нефтяных цен на глобальном рынке Silk Way Group стремится диверсифицировать возможности в этом секторе. Расширение авиакомпании Air Bridge Cargo, которая выполняет полеты в направлении Москва-Караганда-Гонконг, может дать стимул азербайджанской грузовой компании.

Отметим, что Silk Way Group является также учредителем ООО Silk Way West Airlines. Компания получила сертификат эксплуатации в 2012 году. Ее авиапарк состоит из трех Boeing 747-400F и двух Boeing 767-300F.