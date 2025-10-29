Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджанские удобрения из Сабирабада будут поставляться за рубеж

    Инфраструктура
    • 29 октября, 2025
    • 09:52
    Предприятие по производству агрохимической продукции Humix в Сабирабадской промышленной зоне намерено экспортировать свою продукцию за рубеж.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил советник председателя Агентства по развитию экономических зон (İZİA) Турал Абдуллазаде в ходе медиатура, организованного по следам визита президента Азербайджана в район.

    По словам Абдуллазаде, компания Humix получила статус резидента Сабирабадской промзоны в 2021 году. Предприятие производит органоминеральные (порошковые), химические (жидкие и порошковые), а также гранулированные удобрения, созданные на основе технологий Турции, Китая и местных специалистов.

    Годовая производственная мощность завода составляет 18 тысяч тонн удобрений. Продукция предназначена не только для удовлетворения внутреннего спроса, но и для экспорта за рубеж. На предприятии создано 16 постоянных рабочих мест.

    Объем инвестиций в проект составил 1,45 млн манатов. Из этой суммы 497 тыс. манатов выделены в виде льготного кредита Фондом развития предпринимательства. Кроме того, предприятию предоставлен сертификат инвестиционного стимулирования.

