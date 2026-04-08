    Азербайджанская делегация участвует в AUF2 в Найроби

    08 апреля, 2026
    Делегация во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальным координатором Всемирного форума городов (WUF13) Анаром Гулиевым принимает участие во Втором Африканском форуме городов (AUF2) в Найроби, Кения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

    Форум, организованный в Кении при поддержке Африканского союза, продлится до 10 апреля. Он посвящен теме "Достойное жилье для всех: продвижение социально-экономической и экологической трансформации в рамках реализации Повестки дня 2063".

    Планируется участие делегации в сессиях и встречах высокого уровня. Анар Гулиев выступит с докладом как сопредседатель Межправительственной рабочей группы по резолюции Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам "Достойное жилье для всех" на 2025–2026 годы.

    В рамках визита глава комитета проведет ряд встреч с руководителями делегаций других стран и представителями международных организаций. На этих встречах, помимо актуальных вопросов, будет представлена информация о подготовке к WUF13, который пройдет в Баку 17-22 мая. Для африканских медиа будет организован отдельный брифинг, а на площадке форума откроется выставочный уголок WUF13.

    В мероприятии участвуют посол Азербайджана в Кении, постоянный представитель при отделении ООН в Найроби Султан Гаджиев, председатель правления Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, представители Администрации президента АР и Госкомитета.

    Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана Всемирный форум городов (WUF13) Африканский форум городов (AUF2) Проблемы градостроительства
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Afrika Şəhərsalma Forumunda iştirak edir
    Azerbaijani delegation participates in African Urban Forum

