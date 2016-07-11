​Азербайджанская делегация приняла участие в 70-летии Европейского бюро ИКАО

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Париже прошли торжественные мероприятия, связанные с 70-летием основания Европейского/ Североатлантического бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана, в праздновании этой знаменательной даты принимали участие президент ИКАО Олумуива Бенард Алиу, генеральный секретарь этой организации Фан Лю, руководители гражданской авиации европейских государств и должностные лица международных организаций.

Делегация, возглавляемая директором Государственной администрации гражданской авиации Азербайджанской Республики Арифом Мамедовым, приняла участие в праздничных мероприятиях. В ходе визита делегация также провела двусторонние встречи в Парижском Бюро ИКАО и согласовала программу технической помощи ИКАО гражданской авиации нашей страны в вопросах безопасности полетов.