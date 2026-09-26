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    Азербайджан вскоре откроет отель класса А в Тбилиси

    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2026
    • 14:02
    Азербайджан вскоре откроет отель класса А в Тбилиси

    PASHA Holding в конце сентября - начале октябре откроет отель и бизнес-центр класса А в Тбилиси.

    Об этом Report заявил главный исполнительный директор ООО "PASHA Holding" Джалал Гасымов в кулуарах II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026).

    "Открытие нового гостиничного комплекса и бизнес-центра класса А в Тбилиси запланировано на конец текущего - начало следующего месяца. Официальная дата открытия объекта будет объявлена в ближайшее время. На текущий момент получены все необходимые разрешения для начала работы, сейчас идет согласование точной даты мероприятия для удобства гостей" - заявил Дж. Гасымов.

    Отвечая на вопрос о возможных планах дальнейшего расширения присутствия в регионе, исполнительный директор отметил, что на данный момент конкретных проектов за пределами грузинской столицы нет.

    "Мы рассматриваем поступающие предложения по девелопменту в Батуми и других локациях Грузии, однако никаких конкретных решений по новым объектам пока не принято. Вся наша текущая концентрация сфокусирована на запуске отеля и офисного центра класса А в Тбилиси", - уточнил Дж. Гасымов.

    Напомним, что накануне на полях II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2026) было объявлено, что PASHA Holding готовится к запуску нового инвестиционного проекта в сфере гостеприимства и многофункциональной коммерческой недвижимости в центре Тбилиси.

    II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Джалал Гасымов Pasha Holding Азербайджано-грузинские отношения Грузия
    Azərbaycan tezliklə Tbilisidə A sinifli hotel açacaq
    Azerbaijan to open A-class hotel in Tbilisi soon
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