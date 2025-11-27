Азербайджан в партнерстве с ЕС стремится к устойчивости и связанности региона
- 27 ноября, 2025
- 14:10
Азербайджан в партнерстве с Европейским союзом стремится обеспечить большую устойчивость, конкурентоспособность и связанность региона.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети Х.
Он отметил, что региональные транспортные коридоры являются не просто торговыми маршрутами, но и фундаментом экономического развития, устойчивого роста и долгосрочного мира.
Набиев подчеркнул, что принял участие во встрече министров транспорта стран Центральной Азии, Южного Кавказа и Черноморского региона в рамках Форума Транскаспийского международного транспортного коридора в Ташкенте.
"Мы подчеркнули, что приоритетами для нас остаются модернизация физической инфраструктуры - железных дорог, портов и автодорог, упрощение таможенных процедур, а также развитие цифровых решений", - написал министр.