Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджан в партнерстве с ЕС стремится к устойчивости и связанности региона

    Инфраструктура
    • 27 ноября, 2025
    • 14:10
    Азербайджан в партнерстве с ЕС стремится к устойчивости и связанности региона

    Азербайджан в партнерстве с Европейским союзом стремится обеспечить большую устойчивость, конкурентоспособность и связанность региона.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети Х.

    Он отметил, что региональные транспортные коридоры являются не просто торговыми маршрутами, но и фундаментом экономического развития, устойчивого роста и долгосрочного мира.

    Набиев подчеркнул, что принял участие во встрече министров транспорта стран Центральной Азии, Южного Кавказа и Черноморского региона в рамках Форума Транскаспийского международного транспортного коридора в Ташкенте.

    "Мы подчеркнули, что приоритетами для нас остаются модернизация физической инфраструктуры - железных дорог, портов и автодорог, упрощение таможенных процедур, а также развитие цифровых решений", - написал министр.

    Рашад Набиев Азербайджан Евросоюз Ташкент форум
    Rəşad Nəbiyev: "Azərbaycan regionun daha dayanıqlı, rəqabətqabiliyyətli və əlaqəli olmasını istəyir"
    Azerbaijani minister highlights importance of regional transport corridors

    Последние новости

    15:08

    Джакарта стала самым густонаселенным городом в мире

    Другие страны
    15:01
    Фото

    В Зангезурском национальном парке замечена самка леопарда с 2 детенышами

    Экология
    14:57

    BP огласила планы по освоению месторождения "Карабах"

    Энергетика
    14:56

    Задержанный на грузинской таможне водитель: Подобные проблемы возникают регулярно

    В регионе
    14:53

    Глава МИД Турции обсудит в Берлине ситуацию в Украине и секторе Газа

    Другие страны
    14:47

    Азербайджан возобновил поставки перца в Грузию

    Бизнес
    14:44

    Казахстан усиливает сотрудничество с Туркменистаном в сфере борьбы с преступностью

    Другие страны
    14:35

    Армения и Израиль обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    Другие страны
    14:34

    Пашинян: Армения отправит в Казахстан бизнес-миссию

    В регионе
    Лента новостей