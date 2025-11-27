Азербайджан в партнерстве с ЕС стремится к устойчивости и связанности региона

Азербайджан в партнерстве с Европейским союзом стремится обеспечить большую устойчивость, конкурентоспособность и связанность региона.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети Х.

Он отметил, что региональные транспортные коридоры являются не просто торговыми маршрутами, но и фундаментом экономического развития, устойчивого роста и долгосрочного мира.

Набиев подчеркнул, что принял участие во встрече министров транспорта стран Центральной Азии, Южного Кавказа и Черноморского региона в рамках Форума Транскаспийского международного транспортного коридора в Ташкенте.

"Мы подчеркнули, что приоритетами для нас остаются модернизация физической инфраструктуры - железных дорог, портов и автодорог, упрощение таможенных процедур, а также развитие цифровых решений", - написал министр.