Азербайджан, Турция, Грузия и Казахстан создадут транспортный консорциум

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Представители крупных транспортно-логистических операторов Турции, Казахстана, Азербайджана и Грузии на встрече в Стамбуле приняли решение учредить консорциум с целью транспортировки грузов из Китая в Европу, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Договоренность об этом была достигнута в ходе презентации в Стамбуле возможностей и перспектив Транскаспийского транспортного маршрута "Китай-Турция-Европа", состоявшейся в рамках международной транспортно-логистической выставки "Logitrans".

Готовность стать учредителями консорциума, наряду с китайской компанией Mishgeng Logistics, выразили "КТЖ экспресс" ("дочка" "Казахстанской железной дороги" - Report), ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и азербайджанская компания "Караван логистикс", а также ООО Trans Caucasus Terminals, дочерняя структура "Грузинской железной дороги". Турецкая сторона будет представлена в консорциуме в качестве ассоциированного члена.

По словам директора ООО Trans Caucasus Terminals Левана Сулаберидзе, компания вместе с соучредителями консорциума фактически уже приступила к работе во всех странах, расположенных вдоль Транскаспийского транспортного маршрута.

"Решено организовать первый демонстрационный поезд из Китая в Европу и запустить в этом направлении регулярный контейнерный сервис", - заявил Л.Сулаберидзе, слова которого приводятся в пресс-релизе.

При этом он отметил, что в рамках этого проекта в течение 2016 года запланировано транспортировать через территорию Грузии первые несколько тысяч контейнеров из Китая в направлении Турции и Европы, а также предусматривается с будущего года начать перевозку грузов через Украину в Северную и Восточную Европу.

Одной из составных частей Транскаспийского транспортного маршрута должна стать железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс общей протяженностью 826 км, ввод в эксплуатацию которой планируется в 2016 году.