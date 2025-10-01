Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджан создает цифровую логистическую систему по принципу "единого окна"

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 16:11
    Азербайджан создает цифровую транспортно-логистическую систему для Среднего коридора по принципу "единого окна" для клиентов и государственных структур.

    Как сообщает Report, об этом начальник отдела транспортной политики Минцифры и транспорта Фариз Алиев заявил на Неделе климатический действий в Баку (BCAW2025).

    По его словам, новая платформа обеспечит интеграцию всех информационных систем госорганов и позволит пользователям напрямую получать услуги без лишней бюрократии.

    "Мы не стремимся к поиску дорогостоящих информационных систем, платформ или приложений. Вместо этого, создавая систему, мы пересматриваем сами процессы, устраняем дублирование и переносим их в цифровую среду", - отметил он.

    Алиев добавил, что Азербайджан является одним из активных участников и пионеров цифровизации транспортных операций в рамках Среднего коридора.

    Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) представляет собой международный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он рассматривается как альтернатива традиционным транспортным путям, особенно на фоне глобальных геополитических изменений и переориентации логистических цепочек.

    Средний коридор ТМТМ цифровизация логистика Климатическая неделя BCAW2025
    Azərbaycan müştərilər üçün "bir pəncərə" prinsipi ilə işləyən rəqəmsal logistika sistemi yaradır
    Azerbaijan develops digital logistics system based on ‘one-stop-shop" principle

    Лента новостей