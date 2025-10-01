Азербайджан создает цифровую логистическую систему по принципу "единого окна"

Азербайджан создает цифровую транспортно-логистическую систему для Среднего коридора по принципу "единого окна" для клиентов и государственных структур.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела транспортной политики Минцифры и транспорта Фариз Алиев заявил на Неделе климатический действий в Баку (BCAW2025).

По его словам, новая платформа обеспечит интеграцию всех информационных систем госорганов и позволит пользователям напрямую получать услуги без лишней бюрократии.

"Мы не стремимся к поиску дорогостоящих информационных систем, платформ или приложений. Вместо этого, создавая систему, мы пересматриваем сами процессы, устраняем дублирование и переносим их в цифровую среду", - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан является одним из активных участников и пионеров цифровизации транспортных операций в рамках Среднего коридора.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор) представляет собой международный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Он рассматривается как альтернатива традиционным транспортным путям, особенно на фоне глобальных геополитических изменений и переориентации логистических цепочек.