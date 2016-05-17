Азербайджан сократил импорт автомобилей в 8 раз

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле текущего года в Азербайджан импортировано 1 742 единиц автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 11,148 единицы или в 7,4 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Так, в январе-апреле 2015 года в страну завезено 12 890 автомобилей.

Согласно статистике, 1 509 или 86,63% импортированных автомобилей составили легковые автомобили, предназначенные для перевозки людей и другие моторные транспортные средства. Это в 7,8 раз меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Кроме того, за отчетный период в страну завезено 152 единицы моторных транспортных средств для перевозки грузов, что в 4,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации, импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, сократился в 16,4 раза - с 393 до 24 единиц, моторных транспортных средств специального назначения - в 2 раза - с 112 до 57 единиц.