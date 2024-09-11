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Азербайджан рассматривает возможность запуска контейнерного поезда Астара-Баку-Астрахань

Азербайджан рассматривает возможность запуска контейнерного поезда Астара-Баку-Астрахань Азербайджан рассматривает возможность запуска контейнерного поезда "Астара (Иран)-Баку (Азербайджан)-Астрахань (Россия)".
Инфраструктура
11 сентября 2024 г. 09:45
Азербайджан рассматривает возможность запуска контейнерного поезда Астара-Баку-Астрахань

Азербайджан рассматривает возможность запуска контейнерного поезда "Астара (Иран)-Баку (Азербайджан)-Астрахань (Россия)".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

В ведомстве отметили, что основной грузопоток между Азербайджаном и Астраханской областью приходится на железнодорожные перевозки и направляется по западной ветке международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг". По данному направлению в Россию поставляются товары из Азербайджана, а также транзитные грузы из Ирана, Турции и Индии.

“Сегодня азербайджанская сторона рассматривает возможность запуска контейнерного поезда по маршруту "Астара - Баку - Астрахань" с использованием инфраструктуры астраханского железнодорожного хаба, расположенного на станции Кутум", - говорится в информации.

Ведомство отмечает, что проект планируется реализовать с участием ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД). Представители АЖД уже посетили Астрахань и положительно оценили перспективы сотрудничества.

“В то же время активная работа ведется и по наращиванию грузопотока через Транскаспийский участок МТК "Север - Юг". Ожидаем, что актуальность грузового морского сообщения с Азербайджаном возрастет с вводом в эксплуатацию мощностей Каспийского кластера, в частности, портовой инфраструктуры и контейнерного хаба", - отметили в министерстве.

Напомним, что в мае текущего года была подписана программа по развитию сотрудничества между Астраханской областью и правительством Азербайджана на 2024-2026 годы. Документ предполагает совместную работу по развитию грузоперевозок из Азербайджана в РФ и обратно через астраханские логистические хабы, участие во взаимных бизнес-миссиях, выставках, культурных, образовательных, молодежных, спортивных мероприятиях.

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