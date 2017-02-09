Азербайджан привлек кредит у Франции на закупку новых локомотивов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан привлек кредит у иностранных финансовых учреждений на приобретение локомотивов, которые будут эксплуатироваться на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, правительство Азербайджана получило кредит в размере 277 млн евро от консорциума, в который входят французские Societe Generale, BNP Paribas и французский филиал HSBC Bank, на приобретение 50 локомотивов.

Напомним, что работы по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) планируется завершить в марте. В последний раз об этом сообщил министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

"До завершения работ в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс осталось около двух месяцев. Активные работы продолжаются, однако учитывая сложности зимнего периода, могу констатировать, что завершение работ в рамках БТК намечено на март-апрель текущего года", - сказал турецкий министр.

Отметим, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в 2014 году заключило контракт с французской компанией Alstom Transport на производство 50 электрических локомотивов и элементов к ним на общую сумму 300 млн евро. Электрички будут готовы к сдаче в эксплуатацию к концу 2017 года.