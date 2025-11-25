Азербайджан презентовал в Найроби подготовку и план работы WUF13

Азербайджан провел в кенийской столице Найроби брифинг для представителей аккредитованных международных организаций и дипломатического корпуса.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, участники были проинформированы о подготовительных работах и общем плане действий 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), которая будет проходить в Баку 17-22 мая 2026 года.

Целью брифинга, проведенного наряду с 3-й сессией Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), заключается в укреплении сотрудничества между дипломатическими корпусами, правительством Азербайджана и ООН для поддержки как WUF13, так и его прогнозируемых результатов.

На мероприятии под модераторством посла Азербайджана в Кении и Конго, постоянного представителя при ООН в Найроби Султана Гаджиева, исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах и председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев призвали к активному участию в предстоящем Форуме и поддержке мобилизации национальных и институциональных партнеров.

Анар Гулиев отметил важность расширения сотрудничества в данном направлении и призвал коллег к активному участию в WUF13 в Баку для разработки решений, которые улучшат жизнь городских жителей.