    Азербайджан представлен на 9-м заседании министров транспорта ОТГ

    Азербайджан принял участие в 9-м заседании министров транспорта Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках Международного транспортного форума "Кыргызстан – региональный хаб: соединяя континенты" в Бишкеке.

    Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

    Согласно информации, Азербайджан на мероприятии представила делегация во главе с заместителем министра Джавидом Гурбановым, были обсуждены изменения, происходящие в международных логистических цепочках, растущее значение альтернативных транспортных маршрутов, а также вопросы расширения сотрудничества по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный коридор).

    Было отмечено, что Средний коридор играет важную роль в обеспечении устойчивых и диверсифицированных транспортных связей между регионами. Наряду с этим была подчеркнута важность упрощения административных процедур, гармонизации требований и устранения существующих инфраструктурных барьеров в целях повышения эффективности и конкурентоспособности коридора.

    В рамках визита также состоялась двусторонняя встреча с заместителем министра транспорта и инфраструктуры Турции Дурмушем Унюваром, в ходе которой был проведен обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества.

    Организация тюркских государств (ОТГ) Джавид Гурбанов
    Azərbaycan TDT nəqliyyat nazirlərinin 9-cu iclasında təmsil olunub
    Azerbaijan represented at 9th meeting of OTS transport ministers

    21:05

    Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    20:54

    Арагчи прибыл с визитом в Оман

    В регионе
    20:48

    Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укрепляться

    Внешняя политика
    20:31

    Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:22

    Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

    Индивидуальные
    20:04
    Видео

    В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:58

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

    Другие страны
    19:49

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    Другие страны
    19:33
    Видео

    Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

    Другие страны
    Лента новостей