Азербайджан представлен на 9-м заседании министров транспорта ОТГ

Азербайджан принял участие в 9-м заседании министров транспорта Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках Международного транспортного форума "Кыргызстан – региональный хаб: соединяя континенты" в Бишкеке.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, Азербайджан на мероприятии представила делегация во главе с заместителем министра Джавидом Гурбановым, были обсуждены изменения, происходящие в международных логистических цепочках, растущее значение альтернативных транспортных маршрутов, а также вопросы расширения сотрудничества по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный коридор).

Было отмечено, что Средний коридор играет важную роль в обеспечении устойчивых и диверсифицированных транспортных связей между регионами. Наряду с этим была подчеркнута важность упрощения административных процедур, гармонизации требований и устранения существующих инфраструктурных барьеров в целях повышения эффективности и конкурентоспособности коридора.

В рамках визита также состоялась двусторонняя встреча с заместителем министра транспорта и инфраструктуры Турции Дурмушем Унюваром, в ходе которой был проведен обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества.