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Азербайджан представил современные подходы к градостроительству на Ассамблее ООН-Хабитат

Азербайджан представил современные подходы к градостроительству на Ассамблее ООН-Хабитат Азербайджан представил современные подходы к градостроительству на Ассамблее ООН-Хабитат
Инфраструктура
31 мая 2025 г. 15:54
Азербайджан представил современные подходы к градостроительству на Ассамблее ООН-Хабитат

29-30 мая в столице Кении Найроби завершила свою работу Вторая сессия Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам - ООН-Хабитат, на которой Азербайджан представил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор по Всемирному форуму городов (WUF13) Анар Гулиев.

Как сообщили Report в Госкомитете, по результатам выборов в рамках сессии Азербайджан впервые избран членом Исполнительного совета ООН-Хабитат. Членство охватит 2025-2029 годы и позволит стране играть более решающую роль в принятии международных решений в области урбанизации, формировании устойчивой и инклюзивной городской среды.

На сессии также официально утверждены тема и дата Всемирного форума городов - WUF13, который пройдет в Баку в 2026 году.

В рамках Ассамблеи также утверждены новый Стратегический план на 2026-2029 годы и международное руководство по "Умным городам, ориентированным на человека".

А. Гулиев подчеркнул возрастающую роль городов, значение COP29 в глобальной климатической повестке и высокую оценку инициатив Бакинской коалиции устойчивости на международном уровне. На стенде Азербайджана, организованном в рамках сессии, были представлены основные планы WUF13, современные подходы к градостроительству и инициативы страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Quliyevin iştirak etdiyi UN-Habitat Assambleyasının İkinci Sessiyası yekunlaşıb

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