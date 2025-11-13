Азербайджан представил на COP30 модель "умного города"

Азербайджан на международной конференции ООН по климату COP30, проходящей в бразильском городе Белен, представил модель "умного" и "зеленого" градостроительства, применяемую на освобожденных территориях страны в рамках программы "Великое возвращение".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, председатель Комитета Анар Гулиев выступил на Министерском совещании по вопросам градостроительства и изменения климата, а также на круглом столе на тему "Неформальные поселения, трансформация территорий и жилищное обеспечение".

В своих выступлениях он подчеркнул критическую важность многостороннего сотрудничества для эффективного решения жилищных и климатических проблем.

Он также представил международной аудитории работы, проводимые на освобожденных территориях Азербайджана в рамках программы "Великое возвращение", основанные на принципах "умного" и "зеленого" градостроительства.

Гулиев подчеркнул, что участие Азербайджана в качестве сопредседателя Бакинской коалиции устойчивости и Межправительственной рабочей группы ООН по программе "Доступное жилье для всех" вносит значимый вклад в интеграцию градостроительной и климатической повесток.

В ходе визита Гулиев также встретился с министром городов Бразилии Жадером Филью, с которым обсудил перспективы сотрудничества в сфере устойчивого и инклюзивного городского развития, а также предоставил информацию о подготовке к 13-му Всемирному форуму по градостроительству (WUF13, пройдет в мае 2026 года в Азербайджане).

Как национальный координатор по WUF13, Анар Гулиев в своих выступлениях и на встречах в рамках COP30 пригласил участников принять участие в форуме в Баку, который станет продолжением опыта Азербайджана, полученного на COP29, и развитием многоуровневой повестки сотрудничества. Он подчеркнул, что эта глобальная платформа создаст уникальные возможности для обсуждения будущего городов, вопросов климатической устойчивости и инновационных подходов в градостроительстве.