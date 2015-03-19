​Азербайджан посетит министр связи и информации Беларуси

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ С 30 марта по 2 апреля с деловым визитом в Азербайджане будет находиться делегация во главе с министром связи и информации Беларуси Сергеем Попковым.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства связи и высоких технологий, в рамках визита предусмотрена встреча С.Попкова с министром связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасовым.

На двусторонней встрече с участием представителей обеих стран планируется обсуждение вопросов взаимного сотрудничества в области связи и информтехнологий.