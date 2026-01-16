Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 16 января, 2026
    • 14:05
    Азербайджан подписал логистическое соглашение о проведении WUF13

    В Женеве подписано логистическое соглашение, регулирующее организационные вопросы по проведению 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети X написал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

    По его словам, документ подписан совместно с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудией Россбах.

    По мнению Гулиева, подписание документа стало важным шагом в подготовке к WUF13, который пройдет в Баку 17-22 мая на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты":

    "Это соглашение является продолжением договоренностей, достигнутых в декабре 2023 года, и означает переход от планирования к практической подготовке форума".

    По словам Гулиева, сотрудничество между UN-Habitat и Азербайджаном развивается эффективно. В качестве примеров он привел проведение трех Национальных форумов по градостроительству в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также мероприятия, прошедшие в Баку в 2023 году в рамках Всемирного дня населенных пунктов.

    "Сегодня Азербайджан активно участвует в формировании глобальной градостроительной повестки дня, принимая участие в Глобальной экспертной рабочей группе по разработке международных руководств в области "умных городов", ориентированных на человека, и являясь сопредседателем Межправительственной рабочей группы по резолюции "Достойное жилье для всех". Мы уверены, что последовательное развитие нашего партнерства с UN-Habitat создаст прочную основу и будет способствовать продвижению устойчивых, инклюзивных и ориентированных на человека городов", - написал Гулиев.

    Azərbaycan WUF13-ün keçirilməsi ilə bağlı logistika sazişi imzalayıb

