    Azərbaycan WUF13-ün keçirilməsi ilə bağlı logistika sazişi imzalayıb

    İnfrastruktur
    • 16 yanvar, 2026
    • 13:27
    Azərbaycan WUF13-ün keçirilməsi ilə bağlı logistika sazişi imzalayıb

    Cenevrə şəhərində BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru Anaklaudia Rossbax ilə birlikdə Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) keçirilməsi ilə bağlı təşkilati məsələləri müəyyən edən Logistika Sazişini imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev "X" hesabındakı paylaşımda qeyd edib.

    O bildirib ki, bu sənədin imzalanması mayın 17–22-də Bakıda "Hər kəs üçün yaşayış yerləri: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri" mövzusu altında keçiriləcək WUF13-ə hazırlıq prosesində mühüm mərhələni ifadə edir: "Sözügedən Saziş 2023-cü ilin dekabrında imzalanmış ev sayibliyinə dair Sazişin məntiqi davamı olmaqla, tədbirin hazırlanmasını praktiki mərhələyə keçirir".

    A.Quliyev qeyd edib ki, UNHabitat və Azərbaycan arasında səmərəli əməkdaşlığı və şəhərsalmanın inkişafı sahəsində birgə layihələri yüksək qiymətləndirir: "Xüsusilə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində üç Milli Şəhərsalma Forumunun təşkili, eləcə də Ümumdünya Məskunlaşma Günü münasibətilə 2023-cü ildə Bakıda keçirilmiş tədbirlər bunu təsdiqləyir. Bu gün Azərbaycan İnsan Mərkəzli Ağıllı Şəhərlər üzrə beynəlxalq təlimatların hazırlanmasına dair Qlobal Ekspert İşçi Qrupunda iştirakı və "Hər kəs üçün münasib mənzil" qətnaməsi üzrə Hökumətlərarası İşçi Qrupunda həmsədrlik etməsi vasitəsilə qlobal şəhərsalma gündəliyinin formalaşmasına fəal töhfə verir. Əminik ki, UNHabitat ilə tərəfdaşlığımızın ardıcıl şəkildə inkişaf etdirilməsi möhkəm zəmin yaradacaq və dayanıqlı, inklüziv və İnsan Yönümlü şəhərlərin təşviqinə töhfə verəcək".

