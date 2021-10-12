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Азербайджан оценит свои водные ресурсы после 40-50-летнего перерыва

Азербайджан оценит свои водные ресурсы после 40-50-летнего перерыва В Азербайджане будет реализован крупный проект по оценке водных ресурсов.
Инфраструктура
12 октября 2021 г. 13:26
Азербайджан оценит свои водные ресурсы после 40-50-летнего перерыва

В Азербайджане будет реализован крупный проект по оценке водных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам начальник отдела управления водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов на проходящем в Баку Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, который в этом году посвящен развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

По его словам, соответствующие предложения представлены правительству.

"Водные ресурсы оценивались примерно в 70-80-е годы. Вскоре будут оценены водные ресурсы на территории страны, включая освобожденные от оккупации земли. Только в Карабахе у нас должно быть около 2 миллиардов кубометров водных ресурсов. Их эффективное использование является одной из наших главных целей", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 40-50 illik fasilədən sonra su ehtiyatlarını qiymətləndirəcək

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