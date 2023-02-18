Азербайджан обсудил с Польшей развитие Среднего коридора

Азербайджан обсудил с Польшей развитие Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и сотрудничество в авиационной сфере, рассмотрел потенциальные возможности.

Азербайджан обсудил с Польшей развитие Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и сотрудничество в авиационной сфере, рассмотрел потенциальные возможности.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в Twitter.

Р.Набиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане заместителем министра экономического развития и технологий Польши Гжегожем Пеховяком.

"На встрече мы обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Польшей в сфере транспорта и ИКТ", - написал министр.