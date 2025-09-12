Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Азербайджан обсудил с ACWA Power реализацию проекта опреснения морской воды

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 15:29
    Азербайджан обсудил с ACWA Power реализацию проекта опреснения морской воды

    Азербайджан обсудил с саудовской компанией ACWA Power текущее состояние проекта опреснения морской воды в стране.

    Как сообщает "Report", об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".

    Министр отметил, что обсуждения по этому вопросу состоялись на встрече с генеральным директором компании Марко Арчелли.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о будущих потенциальных проектах в рамках эффективного управления водными ресурсами и целей устойчивого развития: "Мы подчеркнули важность таких инициатив для развития государственно-частного партнерства в стране, передачи высокотехнологичных знаний и инноваций".

    Отметим, что проект предусматривает строительство завода по опреснению морской воды мощностью 300 тыс. кубометров в сутки на территории Сумгаитского промышленного парка.

    Реализация проекта планируется консорциумом компаний, в который входят "ACWA Power" и турецкая "IC İçtaş İnşaat".

    По условиям соглашения, срок реализации проекта составит 27,5 лет, после чего управление объектом будет передано Агентству водных ресурсов Азербайджана.   

    Строительные работы планируется завершить в течение 2,5 лет.

    Компания "ACWA Power", основанная в 2004 году, является одной из ведущих частных компаний в области опреснения воды и зеленого водорода. Компания работает в 13 странах - на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, и имеет более 4 тысяч сотрудников.

    ACWA Power опреснение морской воды завод строительство проект Сумгайытский промпарк
    Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması layihəsində son vəziyyət müzakirə edilib
    Current state of seawater desalination project in Azerbaijan discussed

    Последние новости

    15:48
    Фото

    В Габале похоронен шехид I Карабахской войны Вякиль Гаибов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:46
    Фото

    В Гобустане похоронен шехид Первой Карабахской войны Джалал Абдуллаев - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    15:42

    Заместитель Эрдогана прибыл в Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:40

    Армения и США обсудили проект TRIPP и наращивание взаимного товарооборота

    Инфраструктура
    15:34

    Глава Минэкономики Грузии обсудила с бизнес-миссией США развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:34
    Фото

    В село Бадара вернулись первые жители - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:31

    Украина атаковала крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском море

    Другие страны
    15:29

    Азербайджан обсудил с ACWA Power реализацию проекта опреснения морской воды

    Инфраструктура
    15:27

    Азербайджан победил на III Тюркской универсиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей