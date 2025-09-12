Азербайджан обсудил с ACWA Power реализацию проекта опреснения морской воды

Азербайджан обсудил с саудовской компанией ACWA Power текущее состояние проекта опреснения морской воды в стране.

Как сообщает "Report", об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".

Министр отметил, что обсуждения по этому вопросу состоялись на встрече с генеральным директором компании Марко Арчелли.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о будущих потенциальных проектах в рамках эффективного управления водными ресурсами и целей устойчивого развития: "Мы подчеркнули важность таких инициатив для развития государственно-частного партнерства в стране, передачи высокотехнологичных знаний и инноваций".

Отметим, что проект предусматривает строительство завода по опреснению морской воды мощностью 300 тыс. кубометров в сутки на территории Сумгаитского промышленного парка.

Реализация проекта планируется консорциумом компаний, в который входят "ACWA Power" и турецкая "IC İçtaş İnşaat".

По условиям соглашения, срок реализации проекта составит 27,5 лет, после чего управление объектом будет передано Агентству водных ресурсов Азербайджана.

Строительные работы планируется завершить в течение 2,5 лет.

Компания "ACWA Power", основанная в 2004 году, является одной из ведущих частных компаний в области опреснения воды и зеленого водорода. Компания работает в 13 странах - на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, и имеет более 4 тысяч сотрудников.