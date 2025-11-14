Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджан обсудил с АБР следующий этап расширения городской транспортной сети

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2025
    • 18:29
    Азербайджан обсудил с АБР следующий этап расширения городской транспортной сети

    Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили следующий этап расширения городской транспортной сети.

    Как передает Report, об этом президент АБР Масато Канда сообщил на своей странице в социальных сетях.

    "Сегодня я посетил станцию метро "Ичеришехер" и встретился с руководством Бакинского метрополитена, чтобы обсудить подготовку к следующему этапу расширения городской транспортной сети. В рамках Стратегии партнерства АБР со страной мы поддерживаем планы правительства Азербайджана по модернизации метро, улучшению цифровых операций, повышению эффективности системы и пропускной способности сети", - говорится в публикации.

    М.Канда подчеркнул, что эти усилия повысят мобильность, укрепят связанность внутри Баку и расширят возможности для людей и бизнеса.

    "АБР продолжит работать с партнерами над созданием эффективного, инклюзивного и готового к будущему городского транспорта", - отмечает банкир.

    Напомним, что АБР утвердил техническую помощь в размере 700 тыс. долларов США для реализации проекта "Декарбонизация Бакинского метрополитена: создание умного и устойчивого городского транспорта будущего". Банк выразил готовность предоставить Азербайджану кредит на сумму до 1 млрд долларов США на развитие Бакинского метрополитена.

    Целью проекта является создание "умного" и устойчивого городского транспорта будущего. Заем предполагается в рамках более масштабной инвестиционной программы общей стоимостью 2 млрд долларов США.

    Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За это время банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов США, из которых 4,4 млрд долларов - в государственный сектор и 1,2 млрд долларов - в частный. Наибольшие объемы вложений пришлись на транспортные (1,5 млрд долларов) и энергетические проекты (1,7 млрд долларов).

    АБР создан в 1966 году, его штаб-квартира расположена в Маниле (Филиппины). Банк объединяет 69 стран-акционеров, из которых 50 относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

