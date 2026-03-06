Азербайджан обратился в ICAO в связи с атакой иранских дронов на аэропорт Нахчывана

Азербайджан направил обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с атакой Ираном беспилотниками на международный аэропорт Нахчывана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В соответствии с требованиями Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года и стандартами приложения №17 "Авиационная безопасность", государства-члены обязаны направлять в ICAO первоначальный отчет в случае незаконного вмешательства в деятельность аэропорта.

Исходя из этих норм, Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана направило в ICAO соответствующий предварительный отчет об инциденте.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения.