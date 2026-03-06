Азербайджан обратился в ICAO в связи с атакой иранских дронов на аэропорт Нахчывана

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Инфраструктура
    • 06 марта, 2026
    • 18:02
    Азербайджан направил обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с атакой Ираном беспилотниками на международный аэропорт Нахчывана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

    В соответствии с требованиями Конвенции о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 года и стандартами приложения №17 "Авиационная безопасность", государства-члены обязаны направлять в ICAO первоначальный отчет в случае незаконного вмешательства в деятельность аэропорта.

    Исходя из этих норм, Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана направило в ICAO соответствующий предварительный отчет об инциденте.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения.

    Azərbaycan Naxçıvan aeroportuna dron hücumu ilə bağlı ICAO-ya müraciət edib
    Azerbaijan appeals to ICAO over Iran's drone attack on Nakhchivan Airport
