    Азербайджан намерен установить авиасообщение с еще одним городом в Китае

    Инфраструктура
    • 29 октября, 2025
    • 10:26
    Азербайджан рассматривает возможность открытия прямого авиарейса с китайским городом Сиань.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети X.

    Он отметил, что вопрос обсуждался на встрече с мэром Сианя Е Нюпином. Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, цифровизации и транспорта.

    В ходе переговоров было решено создать рабочую группу для развития партнерства, включая взаимодействие в железнодорожной и транспортной отраслях между Азербайджаном и провинцией Сиань.

    Azərbaycan Çinin daha bir şəhəri ilə hava əlaqəsi yaratmaq istəyir
    Azerbaijan intends to establish air service with another city in China

