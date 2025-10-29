Азербайджан намерен установить авиасообщение с еще одним городом в Китае

Азербайджан рассматривает возможность открытия прямого авиарейса с китайским городом Сиань.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети X.

Он отметил, что вопрос обсуждался на встрече с мэром Сианя Е Нюпином. Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, цифровизации и транспорта.

В ходе переговоров было решено создать рабочую группу для развития партнерства, включая взаимодействие в железнодорожной и транспортной отраслях между Азербайджаном и провинцией Сиань.